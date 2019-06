En pleno despacho de José Miguel Viñuela joven lanzó dura critica a los matinales 18 junio

Un particular momento se vivió durante la mañana del martes en el matinal «Mucho Gusto» mientras José Miguel Viñuela se encontraba haciendo un despacho en la calle. Resulta que el animador fue a Maipú para conversar con los transeúntes sobre el triunfo de Chile en la Copa América.

Pero lo que nunca se imaginó el animador es que al preguntarle a una joven sobre el partido de La Roja, esta cambiaría radicalmente el tema. «Tomemos conciencia. Aguante los profesores, las profesoras y los estudiantes. Abajo los matinales que sólo nos envenenan la cabeza» dijo la mujer al estar frente al micrófono.

«¿Pero cómo? Usted está como la Eli de Caso, que dice que todos los matinales valemos hongo» respondió rápidamente Viñuela, quien por un momento quedó descolocado tras el comentario que lanzó la joven.

«Pero den cosas más importantes chiquillos. Hay tantas cosas por las que luchar hoy en día. No importa, no sé, la farándula» dijo la transeúnte a lo que José Miguel Viñuela le consultó si ella veía el matinal. A lo que ella respondió: «Espero no verlo más, lo veía cuando chica».

Pero lejos de incomodarse con la situación, el animador de «Mucho Gusto» le aseguró que en el programa les gustaba recibir diversas opiniones. «Me gusta porque igual uno puede aprender de eso. Yo creo que no por estar en la tele nosotros creemos que lo sabemos todo. Te agradezco esto, además aquí está la cámara».

Finalmente la joven hizo un llamado a que los matinales informen «sobre otras temáticas porque la gente que se mantiene ignorante es gente que la dominan, y en este país domina una minoría que tiene mucho dinero. Hoy nos estamos levantando, haciendo barrio».