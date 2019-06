Chiquilla que se grabó incursionando con Carabinero acusa amenazas en su contra 12 junio

Durante la semana pasada se dio a conocer el caso de un Carabinero que fue dado de baja por mantener relaciones sexuales y grabarse, mientras se encontraba de turno en el Hospital de La Serena.

Este video se hizo viral y llegó hasta sus superiores, razón por la que el uniformado terminó siendo expulsado de la institución. Por su parte la mujer que fue protagonista de la cinta, asegura que está siendo víctima de una serie de amenazas.

Se trata de Carla Becerra, una joven de 21 años, quien conversó con 24Horas, relatando las repercusiones que le ha traído este acto.

También te puede interesar: Con estos argumentos quieren anular el juicio contra Johanna Hernández y Francisco Silva

«Yo al ser novia de él, pensé que quizás era buena idea grabarme o crear contenido con un carabinero. Nunca tuve la intención de perjudicarlo. Corté partes donde él contestaba la radio, todo, para que no pasara todo esto» afirmó la joven, quien se dedica a vender los conocidos packs de contenido erótico en redes sociales.

Ahora Carla confiesa que está siendo hostigada por los mismos ex colegas de su pareja, razón por la que decidió llegar hasta la PDI para interponer una denuncia. Junto con esto un funcionario policial le informó que el video se difundió y que se filtraron sus datos personales.

«Independiente a lo que yo me dedique, no tienen por qué exponerme de ese modo porque yo no estoy cometiendo ningún delito. Sobretodo que un cabo primero haya hecho eso, porque debería protegerme. Me expuso como a cualquier delincuente» comentó Becerra, quien es mamá de un pequeño de 5 años.

«Yo no soy scort, yo vendo fotografías y contenido explícito, pero no me junto para nadie y tampoco recibo nada a cambio» finalizó.