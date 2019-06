Abogado de la familia de Fernanda Maciel aseguró que tienen identificado a segundo involucrado 26 junio

Luego que se encontraran los restos de Fernanda Maciel, enterrados en la misma bodega que fue investigada por la policía en seis ocasiones y se detuviera a Felipe Rojas, el principal sospechoso de su muerte. El abogado de la familia de la joven habló en el matinal «Contigo en la Mañana» y aseguró que existe un segundo involucrado en su asesinato.

Pedro Díaz, indicó que existe un video donde se ve a dos personas salir de la bodega, y uno de ellos acarrea un saco de cemento. «Cuando nos liberan el primer video en julio del año pasado, en ese video aparece Fernanda entrando a la bodega, y luego de dos horas salen dos personas del interior de la bodega» aseguró.

Junto con esto agregó: «Estas dos personas saben, participaron o tienen conocimiento de lo que ocurrió al interior del lugar. Uno de ellos es quien está detenido hoy, pero hay otra persona que estuvo al interior de esa bodega y sabe lo que ocurrió. Deben haber muchos encubridores de este delito que deben ser perseguidos».

Crítica a la Fiscalía

Además, aprovechando el espacio en el matinal, el abogado de la familia de Fernanda Maciel criticó duramente el trabajo realizado por la fiscalía durante las diligencias del caso. Las cuales se extendieron durante un año y cuatro meses sin dar resultados positivos hasta la noche del lunes.

Pero no quiso quedarse ahí, sino que incluso dejó ver sus ‘sospechas’ frente a una situación a la que llamó ‘muy curiosa’. «Llegó un perito internacional a realizar esta pericia, a revisar la bodega con una máquina especial. Es muy curioso que un día antes de que este perito tuviera una reunión con la fiscal Varas y se coordinaran con él, se encontrara el cuerpo».

Respecto a su opinión sobre el único detenido por el crimen de Fernanda Maciel, Felipe Rojas, el abogado comentó que tiene un comportamiento que no coincide con el de alguien normal. «No sé cómo no fue capaz de enfrentar a su madre y decirle, ‘mira yo hice esto’. Aquí hay un tema de psicopatía que no guarda relación con una persona normal» dijo.