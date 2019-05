Supuesta polola de Pangal Andrade niega romance 7 mayo

Hace algunas semanas comenzó a surgir un fuerte rumor de que Pangal Andrade habría encontrado nuevamente el amor, esta vez de la mano de la modelo argentina, Melina Noto, quien trabaja como notera en un popular portal web.

Según informó el diario La Cuarta por esa época, pese a que ninguno de los dos quiso referirse a la supuesta relación, si lo hicieron cercanos a ellos, quienes incluso confirmaron el romance y aseguraron que querían mantenerlo en secreto.

Pero ahora se desmintió esa información, ya que un equipo del programa de farándula «Intrusos», encontró a la joven en un evento social y le preguntó sobre su pololeo con el ex de Kel Calderón. Rápidamente la chiquilla negó cualquier vínculo con él.

«No es verdad. No inventen cosas, por favor. Buena onda, lo conozco porque trabajo en Socialgram, pero están diciendo cualquier cosa. Les contaría si pasara algo, pero no. Estoy soltera y feliz» aseguró Melina.

También agregó que Pangal Andrade «es un chico guapo», reconociendo que además tienen varias cosas en común, como su amor por la naturaleza y las actividades al aire libre.

Hay que recordar que tras terminar con la hija de Raquel Argandoña, Andrade fue vinculado con Mayte Rodríguez y Kika Silva, pero él desmintió todos los romances.