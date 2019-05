Polola de Camila Recabarren habló por primera vez sobre su relación 20 mayo

Luego de que Camila Recabarren confesara que estaba en una relación con otra mujer, se convirtió en la noticia del momento. De la misma manera que su polola Dana Hermosilla, quien pese a todas las declaraciones que había dado la ex miss Chile a la prensa, ella prefirió guardar silencio y solo dejar pequeños mensajes por redes sociales.

Pero finalmente el programa Intrusos la encontró en un evento organizado por la marca de maquillaje MAC y le preguntaron sobre cómo sintió ella el golpe frente a la rápida exposición mediática.

«Yo sigo haciendo y viviendo todo de la misma manera. Para mí la realidad es lo que vivo fuera de la pantalla, con mi hija, mi familia y mis amigos. No han cambiado mucho las cosas porque con mi hija -Isabella Cuevas, conocida blogger e influencer- siempre hemos estado en esto. Las cosas que pasan en la pantalla yo las veo lejanas. Nunca nada de lo que sale en la pantalla refleja completamente lo que se está viviendo» confesó la polola de Camila Recabarren.

Posteriormente confesó que se encuentra feliz y tranquila y que nunca pensó en qué decirle a los medios, porque nunca creyó que los enfrentaría. «Yo no quería hablar porque nunca pensé en hacerlo. No lo tenía pensado como ‘qué voy a decir’. Pensé que si hubiesen querido hablar conmigo me hubiesen llamado, pero nadie me llamó».

Sobre su relación con Camila Recabarren, Dana trató de no referirse directamente al tema: «No quiero entrar en más detalles. Yo estoy feliz. Como te digo, ella es parte de mi círculo cercano y parte de mi vida. Está todo bien, todo perfecto… No sé qué más decirte con eso. Yo no hablo por nadie más que por mí».