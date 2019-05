Gala Caldirola subió tierno video de Mauricio Isla y su retoña 3 mayo

Ya es costumbre que Gala Caldirola comparta con sus más de dos millones seguidores en Instagram, tiernos momentos familiares junto a su hija Luz Elif y su pareja Mauricio Isla. La modelo que actualmente vive en Turquía, este año pisará el palito junto al futbolista, tal como lo anunció por la misma red social.

Pero recientemente la modelo enterneció a todos sus fanáticos con un video donde aparece su retoña junto a su futuro marido. Pero lo que más emocionó fue el mensaje con el que acompañó la publicación, donde parece que la pequeña le habla a su padre.

«Querido papá, aún no se hablar mucho con palabras pero he sabido contarle a mamá con gestos lo que siento por ti… Ella te dirá por mi todo lo que yo aún no te puedo decir…. Quiero que hoy sepas que pienso que junto a mi hermanita Martina somos unas niñas muy afortunadas! Tenemos un papá que nos ama con locura y que daría su vida misma por nosotras!» comenzó escribiendo Gala Caldirola.

Finalmente agregó: «Eres sensible, cuidadoso, sabes amarnos bien, sabes protegernos y nos enseñas los verdaderos valores. Estás presente cada segundo, incluso cuando por tu trabajo o por las circunstancias estás lejos, pero tú siempre estás ahí. Gracias por ser el papá que eres! Nunca olvides estas palabras ❤️ te amoooooooo @islaislamauricio4″.