«Es lo mejor para ella»: la desgarradora carta de una madre que abandonó a su hija recién nacida 23 mayo

Una mujer hondureña de 23 años fue detenida en España luego de abandonar a su hija recién nacida, debido a que no tenía los recursos necesarios para mantenerla.

La mujer, identificada con las iniciales C. F. C., estuvo tres días internada en el hospital de Los Arcos del Mar Menor, en el municipio de San Javier de la Región de Murcia (España). Al recibir el alta médica se fue con su hija recién nacida en los brazos, pensando qué iba a hacer ya que no tenía a nadie que la apoyara.

El padre de la recién nacida la había abandonado poco tiempo después de quedar embarazada. Con su madre no se habla desde hace tres meses, mientras que su padre vive en Honduras, según señala El Español.

El único apoyo que ha tenido es el de una amiga que le dio alojamiento en su casa mientras encontraba trabajo. Al ver su difícil situación estaba más que clara que no iba a poder darle lo necesario a la menor, por lo que tomó la decisión más difícil de su vida: abandonar a su hija.

Al salir del hospital se cruzó con un edificio de departamentos donde dejó a su hija en un coche junto a una carta que explicaba las razones que la llevaron a tomar esa drástica decisión.

«Me ha costado mucho tomar esta decisión, pero es lo mejor para ella. Yo ahora mismo no puedo hacerme cargo de ella, es la decisión más dura que como madre y mujer me ha costado tomar, pero quiero el mejor futuro para ella», dice parte de la carta que dejó junto a su hija.

En el documento, la mujer espera que su hija encuentre una familia que pueda cuidara como si fuese suya. «Cuídenla como yo no he podido hacer», finaliza la desgarradora carta.

La recién nacida fue encontrada por una vecina que se percató de lo ocurrido al escuchar el llanto desesperado de la menor. Al ver el estado en que se encontraba (aún tenía el cordón umbilical) llamó inmediatamente al teléfono de emergencias.

Una ambulancia llevó a la recién nacida de regreso al hospital donde había nacido para que constataran si tenía alguna lesión. Afortunadamente estaba en perfectas condiciones.

Mientras eso ocurría, la Policía intentaba dar con el paradero de la madre, la que encontraron luego de conseguir su número de teléfono. La mujer reconoció lo que había hecho y aclaró que no se arrepentía.

«No estaba arrepentida porque no tenía ayuda por parte de nadie y estaba desesperada», dijo la mujer según explicó un policía. «Nos dijo que después de salir del hospital iba caminando por la calle y en un momento de nervios y desesperación vio el portal del bloque abierto y dejó a la niña en el carrito», agregó.

La recién nacida será llevada a Servicios de Protección al Menor.