«Por qué me eligió a mí si era lesbiana» Tatón Púrpura habló de la ‘salida del clóset’ de Camila Recabarren 26 abril

Esta semana Camila Recabarren ha estado en la noticia luego de que revelara que está en una relación amorosa con Dana Hermosilla. Esta noticia causó gran sorpresa entre varios de sus seguidores, ya que la ex miss Chile mantuvo varias relaciones con hombres en el pasado, incluyendo a Tatón Púrpura.

Este mismo dio una entrevista al diario La Cuarta, donde señaló que él siempre lo supo y que está muy orgulloso y feliz por la valentía y la honestidad de la ex chica reality, con quien mantuvo una relación de cinco años.

«Que ella se haya liberado me parece fantástico, ahora puede dormir tranquila» aseguró, para luego agregar que el que no haya revelado su lesbianismo con anterioridad se debe a la sociedad. «A la gente de mi generación y a la de antes de mí, se nos enseñaba que era un pecado ser homosexual, nos educaron bajo una perspectiva de misterio y castigo».

Hay que recordar que hace algunos años Tatón estuvo invitado al extinto Primer Plano, donde aseguró que Camila Recabarren lo había engañado con una mujer. Sobre ese momento comentó que «fue un error hacer eso. Pero en ese momento yo tenía rabia, porque yo tenía una familia, mi señora, un excelente pasar, tres casas, discotecas. Entonces, por qué ella me eligió a mí, si su condición era de lesbiana y andaba con hombres por el que dirán».

Pese a esto indicó que «con el tiempo a Camila la entendí, y le pedí disculpas por contarlo así. Era una niña en ese tiempo, inmadura, pero eso ya pasó y hoy me alegro muchísimo que ella esté plena y feliz. Ahora no le hace daño a nadie, porque a mi familia sí le hizo, pero sin querer. De verdad que a ella la entiendo y la quiero, porque también me hizo crecer».