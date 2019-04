Manelyk de «Resistiré» quedó vuelta loca con Joaquín Méndez 24 abril

En su estadía en «Resistiré», Manelyk González se ha convertido en una de las participantes más polémicas del encierro, pero además de ser una de las más queridas.

La chiquilla gracias a su belleza y actitud frontal, la ex «Acapulco Shore» logró conquistar a varios de sus compañeros en el reality, como Clovis y Dino Inostroza. Es más varios rumores indican que tras su ingreso, Sebastián Ramírez también habría caído bajo los encantos de la mexicana.

Pese a que tiene varios chiquillos a sus pies, Mane tiene sus ojos puestos en otro hombre, que no sería uno de sus compañeros, sino que uno de los monitores del reality: Joaquín Méndez.

«Mi favorito es Joaquín, me encanta su estilo, se me hace súper divertido. Siento que empatiza mucho con nosotros, porque no viene nada más a hacer las actividades, sino que de verdad viene a estar con nosotros, se involucra, nos escucha, nos pregunta» confesó Manelyk González en entrevista con Página 7.

Aprovechando de que es una de las participantes que más ha caído en las tentaciones de «Resistiré» aprovechó de hacerle una proposición a la producción del espacio: «Me encanta, podría ser mi tentación, que me traigan a Joaquín como tentación».