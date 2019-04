Echan a profesora por filtración de foto íntima a estudiantes

Despidieron a una profesora de matemática, luego de que en su colegio descubrieran a estudiantes con una foto íntima de ella en topless.

La joven de 25 años, Lauren Miranda, trabajó desde el 2015 en la escuela Bellport de Nueva York, EE.UU. y tras su despido está demandando al establecimiento por discriminación de género. Pues resulta que luego que se filtrara la fotografía, sus jefes decidieron terminar su contrato, dándole como motivo que era un “mal modelo para sus alumnos”, según lo informado por el Washington Post.

Middle school math teacher Lauren Miranda says she was fired from her job for a topless selfie that leaked to students. The South Country School district says she’s no longer a role model. She’s suing for $3 million for gender discrimination pic.twitter.com/HIypibwUeE

— Kristin Thorne (@KristinThorne) 1 de abril de 2019