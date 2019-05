Anuel AA contó la firme de su robo en Chile mostrando sus joyas 30 abril

Luego de que se informara que Anuel AA y Karol G sufrieron un millonario robo en la habitación de su hotel mientras se encontraban dando su último concierto en el Movistar Arena, el cantante decidió contar su versión de los hechos.

En una transmisión en vivo el artista de trap partió por agradecer a todos sus fanáticos que fueron a sus presentaciones: «A esas 30 mil personas que fueron a los dos shows en el Movistar Arena los amamos con toda la vida. La fanaticada en Chile súper hijoeputa, me encantó en verdad. Me dio un súper sentimiento cabrón».

Posteriormente se refirió al robo y aprovechó de burlarse del antisocial que entró a la habitación de su hotel.

«Yo quiero saber quién fue el tonto que mandó a decir que me robaron. A mí no me robaron, sí a dos o tres personas del equipo de trabajo. Los que se metieron aquí a robar son unos tontos porque se llevaron cinco camisas y no se metieron a buscar el millón o millón y medio que tengo en prendas».

Luego Anuel AA comenzó a dar cuenta de toda la joyería que tenía en ese momento y que no se llevaron. «12 mil (dólares) en los dientes, dos kilos en el cuello, aquí hay más de 100 mil (dólares)» fueron algunas de las palabras del artista.

Aquí puedes revisar el video.