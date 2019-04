¡Américo se convertirá en abuelo y papá a la vez! 26 abril

Américo sin duda está pasando por uno de sus mejores momentos personales, ya que en poco tiempo se convertirá nuevamente en papá junto a su pareja María Teresa Órdenes, y a través de Instagram reveló una nueva noticia sobre la llegada de su retoño.

Resulta que en la red social el cantante subió varias fotos junto a su pareja, quien aparece con la guatita al descubierto, mostrando que el nombre del pequeño será Matheo.

«Matheo Jesús! El Gran Regalo De Dios, La Bendición De Dios… cuanto sentido tiene el significado de tu nombre mi campeón. Ya llegaste, pero no sabes cuánto queremos tenerte en nuestros brazos y verte crecer más y más» escribió Américo en la publicación.

Además agregó: «Que Dios te proteja y te bendiga siempre. Y que nos regale tiempo y salud a mami y a mí para mostrarte un mundo mejor y hacer de ti una bella persona. La familia está ansiosa por verte y oír tu primer llanto, y para que hablar de tu primera sonrisa que llenará de más luz nuestro hogar. @pepa_dominga estás bellísima… te amo (tenía que escribirlo)».

Pero esta no es la única noticia que tiene por las nubes al cantante tropical, ya que además se conoció que también se convertirá en abuelo en los próximos meses. Pues resulta que su hija Dayana Vega lo anunció en su cuenta de Instagram hace algunas semanas, donde compartió una foto con su papá tomándole la guatita.

«Mi familia es mi pilar fundamental en esta nueva etapa, no han hecho más que apoyarme y cuidarnos a mi pequeño alien y a mí con la fuerza que los caracteriza. Y ahí estás tú, que desde el primer momento en que supiste me has abrazado y dado nada más que tu apoyo infinito» escribió la chiquilla.

Finalmente la hija de Américo agregó: «Gracias por no dejar que me sienta sola, por acompañarme incluso a la distancia y por preocuparte de que viva todo esto de la manera más tranquila posible (…). Eres un papá increíble y un abuelo lolein bacán, te amamos con la fuerza del universo».