Amaro Gómez-Pablos contó la coqueta propuesta que le hizo Miguel Bosé 1 abril

Este viernes fue el primer capítulo de “Podemos Hablar”, espacio de conversación a cargo de Julián Elfenbein. Y entre los invitados al debut, estuvo el periodista Amaro Gómez-Pablos.

Y este mismo fue quien se sincero en el programa al contar sobre sus experiencias con personas del mismo sexo que le han hecho propuestas de todo tipo.

“Fue una cosa muy curiosa, estábamos en una discoteca, él estaba en otra mesa, se me acerca, empezamos a hablar de España, de cultura, de música. hubo muy buen rollo en la conversación” comenzó relatando sobre su encuentro con el mismísimo Miguel Bosé.

Continuando su relato, Amaro agregó: “Me dice ‘yo estoy en el Hyatt, en la habitación 525’ y en esos momentos siento que mis glúteos se aprietan, que los pelos se me erizan en el espinazo, me siento profundamente incómodo. No tengo ningún rollo con la homosexualidad pero en ese momento me sentí superado”.

También añadió que “le digo que lo que pasa es que yo no soy gay, y de repente me escucho medio desdoblado diciendo ‘no descarto que el día de mañana lo pueda ser pero esta noche no lo soy”.

Finalmente Amaro Gómez-Pablos reveló cual fue la respuesta que le dio el cantante español. “Él me responde ‘bueno, solamente quiere aclararte Amaro que a mí me gustan los hombres, no las locas”.