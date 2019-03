Tras pifias a Piñera en concierto de Paul McCartney Compadre Moncho se nombró “Presidente Encargado” 22 marzo

Siguen las reacciones luego de que en mitad del concierto de Paul McCartney en Chile, Sebastián Piñera recibiera las pifias del público. Y ahora hasta el Compadre Moncho entró al baile.

Las redes sociales opinaron al respecto y el actor Adriano Castillo, más conocido como Compadre Moncho por el personaje de Los Venegas aprovechó el momento para bromear con lo ocurrido, declarándose “Presidente encargado” en relación a lo que sucede en Venezuela.

“Listo, no se diga más. Esta era la señal que estaba esperando para declararme ‘Presidente Encargado’. Sir Paul McCartney would not do that to me”, escribió en Twitter el actual Concejal por Quinta Normal, actor y ya personaje de la cultura pop.