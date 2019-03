Polola de Cangri escribe un sentido mensaje a casi un mes de su muerte 22 marzo

El 24 de febrero se confirmó la muerte de Cangri, luego de que estuviera desaparecido y su cuerpo fuera encontrado junto al de Germán Gundián en el desierto boliviano.

Y por eso a casi un mes de su fallecimiento, su polola, Araceli Díaz, compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde relata como han sido estas semanas sin estar junto a él.

“Un mes desde que ya no estás… un mes desde que no te dejo de pensar ningún segundo de mi día. Hoy soñé contigo, hoy soñé que estábamos juntos y te pude tener tan cerquita mio. Me retabas porque me demoraba mucho en subir al avión y perdía el vuelo, pero me decías que tendría que esperar el siguiente y que allá nos encontraríamos. Pero sabes, en el sueño nada me importaba, porque a pesar de no irnos juntos, sabía que iba a llegar a donde estabas tú”. comenzó escribiendo.

La joven que tiene poco más de siete meses de embarazo, agregó que “cuando desperté sentí tantas ganas de seguir soñando, de tomar ese vuelo y llegar a donde tú estuvieras, sentí una angustia tan grande, sentí tantas ganas de tomar el teléfono y llamarte como todos los días y que me contestaras. Sentí tantas ganas de que la realidad fuera un sueño, y de que mi sueño fuese el real”.

Finalmente comentó: “Como duele esto, como duele no tenerte mi amor, hay días que me hago la fuerte y otros que siento que no puedo, que mis ganas de estar contigo son más fuertes que cualquier cosa. Te amo mi vida, y te debo tantos abrazos, tantos besitos, tantos te amos que se que te los voy a volver a dar algún día. Yo se y tengo la fe de que Dios nos va a volver a juntar”.

La publicación en poco tiempo alcanzó más de 64 mil me gusta, además de 1000 comentarios por parte de sus seguidores.