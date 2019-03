Por estas razones Pedro Engel le dijo chao a Bienvenidos 11 marzo

El viernes pasado en los minutos finales de Bienvenidos, Tonka Tomicic y Martín Cárcamo despidieron al aire a Pedro Engel, quien tras nueve años en el matinal dejaba el espacio tras no llegar a acuerdo con los ejecutivos.

Tras esto el tarotista le contó a LUN algunas de las razones de por qué se fue del programa. Asegurando que principalmente se debió a la poca química que tuvo con el nuevo director Daniel Sagüés y que no tenía tanto interés en los temas que el abarca.

“Con este nuevo director el matinal tomó otro rumbo más policial e informativo. No estaba muy interesado en mis temas. (No había) ni buena ni mala onda. No nos alcanzamos a conocer. No es que nos hubiésemos llevado mal, pero no había química entre nosotros” dijo.

Además agregó que al ser un panel tan grande, hubo ocasiones en las que no alcanzaba a opinar. Pero finalmente siente que dejó Bienvenidos como corresponde.

“Pasé situaciones muy difíciles porque sucedieron cosas que no me gustaron (quedaba esperando su turno para entrar al set y finalmente no entraba). Ahora veo que no era tan importante la cuestión, pero si me hubiera ido en ese momento me hubiera ido picado. Hoy me voy por la puerta ancha y lo que tengo es gratitud”.

Pese a esto Pedro Engel reveló que le gusta mucho la televisión y que prontamente lo veremos de nuevo en pantalla, eso sí no dijo en qué espacio. “La TV me quiere y yo también la quiero. En la TV no voy a desaparecer, voy a volver pronto. Tengo planes de ir una vez a la semana a un programa de la TV abierta. Ya te contaré. Pedrito Engel no ha muerto”.