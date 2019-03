Le quitaron sus retoños a Angie Jibaja y se desquitó en Instagram 13 marzo

A través de las historias de Instagram, Angie Jibaja, reveló que perdió la custodia de sus hijos, luego de que consideraran que los dejó “desprotegidos” al momento de internarse por una depresión. La peruana, destrozada, se descargó y se fue en contra de todos.

En un primer momento, Jibaja subió unos videos que luego decidió borrar, a pedido “de su hijo mayor”. Pero de todas formas luego publicó textos relatando el mal momento que está viviendo.

La ex chica reality se fue con todo en contra de su madre, Maggie Liza, a la que trató de “ladrona” por negarse a pasarle el dinero que ganó mientras estuvo trabajando en Chile.

En el largo relato de Angie Jibaja, esta arremetió en contra de sus ex parejas, su mánager, e incluso su hermana, quien en este momento se habría quedado con la custodia de Janko y Gía.

Con sus publicaciones, la modelo también se excusó por su descontrol: “¿Por qué le hablo así a mi madre? 1. Me tira al piso y no reconoce todo lo bueno que logré sola. SOLA. Qué pena decirlo, pero es la verdad. Ella solo sabe y siempre supo tener a un esposo que la mantenga… Mientras que yo ya trabajaba desde una niña. Toda mi vida en la tele. Toda mi vida sola, sin la ayuda de mi madre o padre. ¿Por qué estoy deprimida? Bueno, ya estaba mucho mejor, hasta que hoy pasó algo que me re dolió”.

Y agregó: “Después de tanto trabajar en Chile, yo pagaba mis impuestos. Ellos te lo retribuyen después. Le di un poder a ella para que me cobrara esa plata… Y ahora a ella no le da la gana de dármela, porque ella quiere disponer de mi dinero. ¿Ustedes no creen que ya me robaron bastante? Ahora ella se comienza a tomar atribuciones que no le corresponden”.

Finalmente Angie afirmó que con esa plata tenía planeado pagar 6 meses de adelanto por cada uno de sus hijos, y además arrendar un lugar donde quedarse, pues aseguró que su hermana la echó de su casa.