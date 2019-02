Ex de Angie Jibaja anunció su casorio, ella supo y le mandó mensaje en mala 7 febrero

Quienes siguieron fielmente cada capítulo de Doble Tentación fueron testigos de la relación entre Felipe Lasso y Angie Jibaja, una que estuvo marcada por altos y bajos y que en más de alguna ocasión, dejó a ambos llorando hasta las lágrimas. Sin embargo, eso quedó en el pasado porque el colombiano dejó atrás a la peruana y pisará el palito con su actual polola.

El ex chico reality dio a conocer la noticias a través de su cuenta de Instagram y recibió miles de felicitaciones. Sin embargo, cuando la información llegó a ojos de su ex, ella no dudó en irse con todo en su contra.

“Babosos, qué buena que te sirvió ser parte de mí jajaja”, comentó ella en una de sus fotos, haciendo que el chiquillo no se quedara callado y saliera para defender a su pareja: “Nunca comenté de tus relaciones o novios. Te pido respeto, algo tan sencillo como eso. Y si tienes algún problema es conmigo, con ella no te metas”.

¡Uhh!