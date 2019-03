“Resistiré” todavía no empieza y ya tendría a su segundo eliminado 13 marzo

Este domingo 17 es el estreno oficial del nuevo reality de Mega “Resistiré”. Pero el programa ya lleva cerca de un mes de grabaciones en Calera de Tango. Donde llegaron los participantes a comenzar una aventura que los tendrá viviendo en condiciones extremas y que según reportes ya tendría a sus dos primeros eliminados.

Y el muchacho que no seguiría en el reality, sería Erick Sánchez, más conocido como Jihu. El joven de 23 años que por aquí no suena para nada, en su país, México, es bastante popular, ya que maneja las redes sociales de varios famosos en su país, además de tener un humor bastante particular.

Sánchez que es fanático de las redes sociales y del cuidado de su apariencia física, contó que quiso entrar a “Resistiré” para ponerse a prueba en una experiencia donde no tendría ninguna de las comodidades a las cuales está acostumbrado.

“Decidí entrar a un reality extremo para probarme a mi mismo, aprender a valorar las cosas, salir de mi zona de confort y espero que no sea tan extremo” también contó que lo que más extrañaría son los artículos de higiene personal y su cama.

Pero al parecer esta experiencia habría sido demasiado extrema para él y no habría resistido el encierro. Ya que de acuerdo a intrusos, el joven habría renunciado a “Resistiré” luego de sufrir una descompensación.

Tan mal lo habría pasado que incluso llegó a un estado de delirio donde comenzó a “pegarse cabezazos contra la puerta del reality”. Razón por la cual habría decidido abandonar el encierro, convirtiéndose en el segundo eliminado.