Filtran por redes sociales la nueva canción de Paloma Mami 12 marzo

Los fans de Paloma Mami se indignaron, luego de que a través de Twitter un usuario filtrara el nuevo tema de la popular cantante de trap. El cual iba a ser estrenado durante su presentación en Lollapalooza.

Gran molestia se produjo entre los seguidores de la cantante de “No te enamores”, por la filtración del tema que al momento de ser publicado en redes sociales aparecía como “Falso amor”.

También te puede interesar: Hacen bolsa a chiquilla de “Rojo” por pelar a Paloma Mami

La canción tiene un ritmo similar al de reggaetón y parte de su letra dice: “Que ya yo no quiero que vuelvas / ahora yo quiero que te pierdas / cuando me veas con otro espero que no te muerdas, que tus problemas resuelvas y que quede claro que te superé”.

A los pocos minutos que se comenzara a viralizar el tema por redes sociales, la tía y mánager de Paloma Mami, Lorena Astorga, se fue en picada contra quienes compartieron el tema: “Que lamentable ‘nuestra cultura’, no se a qué aludirlo. Falta de educación, sentido común y maldad… Para mí es todo lo anterior, si te llega una canción filtrada SIMPLE NO LA COMPARTES!”.