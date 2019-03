Critican a Gala Caldirola por mensaje publicado sobre el Día de la Mujer 8 marzo

Este viernes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, donde se recuerdan a todas las mujeres que perdieron su vida buscando igualdad de derechos en el mundo laboral. Y el mensaje publicado por Gala Caldirola sobre esta fecha, le generó una serie de críticas.

La ex chica reality y esposa de Mauricio Isla publicó en su cuenta de Instagram: “Para el Día de la Mujer ¡volvió a salir el sol en Estambul! ¡Pues nos vamos juntitos (con Mauricio Isla) a celebrar que nosotras somos la gran maravilla del planeta!”.

Este comentario generó indignación entre algunas de sus seguidoras por el hecho de que Caldirola escribió que iba a “celebrar” este día y no conmemorarlo. Algunas le respondieron explicando que este no es una fecha para celebrarla, y otras le dijeron que posar junto al “Huaso” Isla no tenía nada que ver con el mensaje que entregó.

Luego de tantas críticas que le llegaron a su posteo, la española decidió subir otro comentario defendiéndose de todos quienes le respondieron: “Bueno… salud por las mujeres que como yo SÍ celebramos y nos sentimos dichosas de ser mujeres libres ¡y empoderadas! Y alegría pal cuerpo, para las que se molestan por estupideces”.