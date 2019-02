Había un tercer acompañante: Policía boliviana asegura que otro chileno viajó con Cangri a la frontera 26 febrero

Hace solo algunas horas el Servicio Médico Legal de Uyuni entregó detalles de cuáles habrían sido las causas de la muerte de Sebastián Leiva y su acompañante en pleno desierto -revísalos acá-. Eso sí, la situación continúa en proceso de investigación, ya que los especialistas no quieren dejar nada al azar y así entregar una respuesta concreta a sus seres queridos, porque las dudas que rondan el caso siguen estando presentes.

Y mientras las hipótesis de lo ocurrido se expanden, la Policía boliviana aseguró por su parte que el ex chico Perla no solo estuvo junto a Germán Gundián, quien por lo demás cuenta con un amplio historial policial por estafa, sino que también por una tercera persona de nacionalidad chilena que habría logrado alejarse de ellos y llegar a nuestro país, aseguró al menos el comandante Fernando Véliz, quien agregó que no se conoce su paradero.

Eso sí, la información continúa siendo escasa y se espera que dentro de las próximas horas entreguen nuevos antecedentes sobre este y más puntos del fallecimiento de Sebastián.