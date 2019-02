Mariana Marino funa a mal portado que la acosa en redes sociales 15 febrero

Mariana Marino se aburrió, la trasandina lleva meses recibiendo mensajes de un acosador que la hostiga a través de su cuenta de Instagram. Por lo mismo, la chiquilla decidió funar en Twitter al mal portado que durante un tiempo la ha estado molestando.

“Este tipo me está acosando por redes sociales. No lo conozco y hace un par de meses que no para de escribir mensajes ofensivos”, acusó la modelo.

Tras sus palabras, el programa de La Red, Intrusos, analizó esta situación y mostró el mensaje que le respondió al usuario @el_gurkha, que le dijo, “¿¿¿a qué mujeres te refieres???… porque de que tu pasaste los límites con tus videos XXX no hay duda… ¿¿¿y ahora pretendes señalar algo similar??? Vamos, no soy tan degenerado como tú“.

Tras esto ella respondió: “Y además me sigue y molestas a mi mamá. Hay vida allá afuera. Yo no soy tu centro. Que te vaya bien bonito…”.

