Ignacia Michelson le exige disculpas a «Intrusos» por decir que su embarazo era tongo 18 junio

Luego de varios rumores y polémicas, finalmente Ignacia Michelson junto a su pololo Sargento Rap, confirmaron hasta con ecografía incluida que están esperando su primer hijo juntos.

Hay que recordar que hace un tiempo surgió un fuerte rumor que apuntaba a que la chilena estaba embarazada. Pero el programa de farándula «Intrusos» reportó en ese momento que todo se habría tratado de un tongo formado por los tortolitos con el fin de conseguir más eventos discotequeros.

Es por eso que ahora a través de Instagram, Ignacia Michelson emplazó al espacio de La Red a que se disculparan por la información que entregaron en un principio.

«Solo espero que @intrusoslared pida disculpas después de hablar cosas que no sabían y tratar de tongo para tener más fama. Yo nunca lo confirmé porque puede pasar cualquier cosa cuando es tan pequeño» escribió Ignacia en una Story de la red social.

Obviamente que «Intrusos» no se quedó callado frente a esta situación y efectivamente le pidieron disculpas si se sintió pasada a llevar. Pero la conductora del programa, Alejandra Valle, también quiso aclarar algunos puntos.

«Fuimos dos veces a conversar con ellos. La primera vez Sargento trató de desarmar nuestro micrófono y nos mostró el dedo garabatero. La segunda, eructó en nuestro micrófono… Así que nada, le decimos a Ignacia que la felicitamos, por supuesto, y que si de alguna forma ella sintió que la habíamos herido, le pedimos disculpas porque eso en ningún caso estuvo cercano a lo que quisimos hacer» comentó.

Por otro lado, César Barrera y Catalina Pulido, de todas formas prefirieron mantenerse escépticos frente al embarazo de Ignacia Michelson y Sargento Rap.

«¿Puedo no creerles todavía o no? Yo todavía no les creo. Después de que nosotros vamos y tratamos de entrar en la buena onda, siento que ya les pierdo la credibilidad. Si están embarazados, los felicito, pero voy a esperar a que nazca el bebé para darles el punto. Por ahora me quedo con el beneficio de la duda» afirmó el periodista.

Aquí puedes revisar el momento: