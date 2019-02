“Mi abuela era negra como la noche”: Lisandra se paró con seguidora que criticó su estilo actual 4 febrero

Desde que Lisandra Silva comenzó su relación con Raúl Power Peralta ha recibido un sinfín de mala onda a través de redes sociales, tanto así, que la cubana ha respondido una que otra vez a través de sus historias. Sin embargo, en u reciente publicación decidió pararse directamente con una seguidora mal hablada.

“Eres tan bella que no es necesario tener el mismo estilo de tu pareja. Antes eras tan lady con tacos y ahora hip hopera” le escribió Macarena Collado, a lo que la ex chica reality respondió sin pelos en la lengua.

“Soy cubana, mi abuela era negra como la noche, mis tíos y primos son negros azabache y mi tierra es de Congo y Carabalí… Un vestido de lentejuelas no me define y unas trenzas tampoco… Es una falta de cultura y mentalidad tu comentario… Me parece una ignorancia tremenda, comentó.

¡Uhh!