Fernanda Ramírez no tuvo cuco en asumir públicamente que consume marihuana 4 febrero

La mala onda en redes sociales sobra y eso bien lo sabe Fernanda Ramírez, pero dejando de lado todo eso, la actriz no tuvo miedo en confesar públicamente que consume marihuana a la revista Cáñamo, donde además aseguró que lo hace desde hace años.

“Todos llegamos desde la curiosidad y desde el tabú de la marihuana. Creo que si con mi mamá hubiésemos tenido una horizontalidad en nuestra relación y hubiese sido más honesta con respecto al consumo de marihuana y lo que provocaba, quizás yo no hubiese estado tan curiosa de probarla”, comenzó diciendo.

Más tarde, la chiquilla que dio vida a Augusta en Perdona Nuestros Pecados, agregó que: “Cuando joven y sobre todo antes de ser mamá, el consumo era parte del panorama, del carrete. Ahora tengo más responsabilidades y vivo la vida de otra manera, quizás más lenta. Ahora la marihuana se convirtió en un aliada en mis momentos de soledad más que en los colectivos”.

Por otro lado, aseguró que está consciente de que aun enjuician a las mujeres que tienen hijos y consumen marihuana, sin embargo, “eso no me hace mala madre. Al contrario. Muchas veces me ha tocado tener las mejores tardes de juegos con mi hijo después de pegarme un piteada. Obvio que la gente lo juzga, pero prefiero decirlo”.