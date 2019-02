Julián Elfenbein recordó la primera PLR que le pegaron en San Valentín 14 febrero

Este 14 de febrero, es el día de los enamorados y Julián Elfenbein recordó cómo fue la peor cita de su vida con una che.

El animador de Pasapalabra, subió una fotografía a su cuenta de Instagram donde contó su triste historia. “Mi primer amor era Julieta, una chica argentina que amaba tanto que decidí tomarme un bus hasta Buenos Aires. Cuando llegue allá después de haber viajado más de 24 horas, me dijo que la distancia no es para nosotros por lo q me dijo que estaba pololeando con otro. Terrible…. Jajaja. Espero que recuerden su peor cita”, escribió.

Como era de esperar, varios seguidores comentaron la divertida imagen: “Supongo que hasta el día de hoy Julieta debe estar arrepentida”, “El amor todo lo supera, sobre todo con los grandes amores mque tienes hoy. Feliz día junto a tu familia”, “Shuuu se perdió el medio mino, simpático, travieso, alegre, trabajólico”, “Ella se lo perdió”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

¡Cotita!