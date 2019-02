Ignacio Lastra no se guardó nada y contó la firme sobre su ingreso al nuevo reality 14 febrero

Hace algunos días Ignacio Lastra recibió un reconocimiento por su canal de Youtube junto a Mario Ortega, llamado Bombarderos Bizarros. En ese contexto el programa farandulero Intrusos se acercó al ex chico reality para preguntarle sobre su vida actual, lo que ha hecho después de su quiebre con Silvina Varas -ver más detalles- y si realmente será parte de Resistiré, el nuevo reality show que Mega prepara.

Frente a esto expresó: “Estoy súper contento con el apoyo de las personas, por eso mismo dejé a Mario para que se encargara de hablar con los medios sobre esto en general. Somos un equipo y me gusta delegar y que ellos también se hagan cargo. No lo he hecho solo”.

Por otra parte, en el programa de La Red le preguntaron sobre las intervenciones que debe realizarse en su rostro, ya que a fines del año pasado aseguró que estaba pronto a realizarse operaciones estéticas. “Sufrí un daño muy grave, severísimo, y mi doctor encuentra que aún no es el momento. Yo pensaba que sí, pero no soy el que da la última palabra. Solamente me queda atenerme a las indicaciones médicas”, explicó.

Con respecto a la próxima producción de Mega, el chiquillo fue enfático en su respuesta: “Ellos deben tener interés, pero yo, al menos, la verdad es que por un largo tiempo tengo que descansar, me tengo que cuidar. Sigo andando con los guantes y todo. No me he hecho nada en la cara todavía, ¿me entendís? Así que yo creo que mucho más adelante. Si Dios me lo permite en algún momento, me gustaría. No hay que descartar ningún trabajo en la vida. La vida es muy larga. Quizá en unos tres años más”.

La última pregunta que el periodista le realizó fue con respecto a su vida amorosa y como se encontraba después de su ruptura con Silvina. “Magnífico. Mañana (hoy) celebramos el amor y la amistad. La verdad es que yo no puedo estar enojado bajo ningún contexto. Estoy vivo y conversando acá contigo… Sería un weón de mierda si no estuviera contento por cómo estoy”, dijo inicialmente, para agregar: “El corazón tiene altos y bajos, pero eso es así para todas las personas”.