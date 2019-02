Actriz de Perdona Nuestros Pecados muestra sus estrías, reflexiona y saca aplausos en Instagram 22 febrero

Si hace algunas semanas Camila Recabarren mostraba orgullosa en Instagram sus primeras estrías -mira-, ahora fue Lorena Capetillo, quien dio vida a Nora en Perdona Nuestros Pecados, quien las lució y entregó una importante reflexión que sacó aplausos por parte de sus seguidores.

La chiquilla que también se luce como locutora en FMDOS, reconoció que su pensamiento es muy diferente al que tenía cuando era una lolita, ya que le costó aceptarlas y no le gustaba escuchar por parte de sus cercanos, todo el tiempo, la cantidad que le habían aparecido durante el embarazo.

“De lo mucho que amo mi país, una de las cosas que no me gusta de nuestra idiosincrasia es que siempre se hable del cuerpo del otro: oh q flaca estas, q gordo está el Sutano ¿te diste cuenta? Cacha la nariz, no muy orejon, oye q esta arrugada la no se quien, ¿cachaste que se le vinieron los años encima al no se cuanto? (Como si fuese un crimen que “pasen los años” por uno)”, comenzó escribiendo.

Bajo esa misma línea, agregó: “Tenemos q reprogramar nuestra mente y entender que no hay perfección física según cómo la creemos, que no podemos considerar a alguien mejor o peor por la forma de su cuerpo… Suena naive todo lo q tú kerai o incluso alguien dirá claro que fácil decirlo siendo flaca (y volveríamos a lo mismo), pero es tan básico y necesario dejar estos juicios… No nos clasifiquemos o desclasifiquemos. Nutrir a nuestros niños y jóvenes por dentro, que no sea tema para los adultos el cuerpo de otros menos frente a nuestros niños”, finalizó.