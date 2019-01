“Soy la esperanza del pueblo chileno”: Junior Playboy quiere ser político 4 enero

Constantemente Junior Playboy sorprende a sus seguidores con una u otra de sus ocurrencias a través de redes sociales, ya que aunque se encuentra alejado de la televisión, nunca ha dejado de manifestarse en su cuenta de Instagram. Sin embargo, esta vez hizo algo que dejó marcando ocupado a varios.

Y es que como muchos de sus fans no saben cuándo habla en serio o en tono de broma, no saben si comprarle o no sus ganas de jugársela en la política. Sí, porque el ex chico reality aseguró que trabajará por su gente.

“Soy la esperanza del pueblo chileno a ser el puerta por puerta. Mi intención es trabajar con los niños y la gente de tercera edad para que se le cumplan sus expectativas. Les prometo que no sé mentir y menos engañar”, comenzó escribiendo, para luego agregar: “Basta de las injusticias, el aprovechamiento, las leyes fantasmas… Es momento de parar con el circo y darle de una buena vez respuesta a toda esa gente que vota”.

¡La volaita!