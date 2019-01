“Hice todo lo posible, me rindo”: Juan Pedro se despide de sus seguidores a través de Instagram 2 enero

Si hace algunas horas les contamos que Karen Bejarano usó su cuenta de Instagram para mostrar su nuevo look y hacer una reflexión de lo que vivió en el 2018 -revisa los detalles-, su esposo Juan Pedro Verdier, hizo lo mismo pero para despedirse de sus seguidores.

Sí, porque el comunicador confesó que dejará su canal Youtube donde tiene más de 600 mil suscriptores por razones que no tienen que ver con él y aseguró que aunque se siente muy apenado, es lo que debe hacer. “Llegó el día que siempre me había temido… Me rindo. Hice todo lo posible, pero quizás el sueño era demasiado grande. Quizás yo fui incapaz de hacerlo realidad, no sé”, comenzó escribiendo.

Más tarde, agregó que fueron doce años de mucho cariño y agradeció a quienes siempre estuvieron apoyándolo: “Gracias a quienes estuvieron haciendo el aguante, gracias por el cariño desde el fondo de mi corazón”, finalizó.

“Si hubieses puesto esto el 28 habría pensado que era broma”, “no lo hagas, somos muchos los que queremos seguir viéndote”, “¿por qué? si eres seco”, le escribieron.