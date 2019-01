Javiera Díaz de Valdés se picó y encaró a periodista de Intrusos 22 enero

En mayo del año pasado Javiera Díaz de Valdés fue protagonista de un accidente en la comuna de Peñalolén que dejó a un chiquillo postrado, luego de que ella lo atropellara mientras él manejaba su moto. Y aunque a la fecha ambas partes no han llegado a acuerdo, el programa Intrusos decidió acudir a la actriz nacional para conocer el proceso que debe seguir de aquí en adelante.

Luego de que la polola del involucrado asegurara además que está con depresión producto de su situación actual, con cámara en manos una periodista del espacio de La Red llegó hasta su casa, sin embargo, ella se picó y no dio declaración alguna.

“Yo no te voy a dar una entrevista, así que apaga la cámara. Me parece una falta de respeto lo que estás haciendo. No puedes bajarte con eso, primero tienes que acordar conmigo”, comenzó diciendo la chiquilla que da vida a Amelia en Verdades Ocultas. Más tarde, agregó: “Es el colmo que vengas a molestarme a mi casa. ¿Te pido un favor? Que te vayas y me dejes tranquila”.

Cabe mencionar que Díaz de Valdés fue formalizada en esa ocasión por cuasidelito de homicidio.

