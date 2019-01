Actor dominicano asegura que mamá de Luismi fue asesinada y sabe dónde la enterraron 22 enero

Uno de los grandes misterios que ha perseguido a Luis Miguel durante años, es lo que ocurrió con su mamá Marcela Basteri, a quien se le perdió el rastro en 1986 hasta el día de hoy. Desde entonces, se han tejido una infinidad de historias respecto a lo que realmente le pasó.

Mientras algunos dicen que está desaparecida, otros aseguran que está muerta. De hecho, uno de estos últimos en entregar su versión fue Andrés García, actor dominicano que asegura que Basteri fue asesinada y sabe dónde la enterraron.

“Te voy a decir algo que a mí me tiene preocupado desde hace tiempo y te lo voy a decir por primera vez, no lo voy a decir completo porque quiero pensarlo muy bien, no quiero que se haga un sensacionalismo falso de esto, no tengo necesidad de ello”, dijo en el programa Ventaneando.



Más tarde, agregó que: “Yo fui a un lugar con Luis Rey, él me llevó más bien, junto con uno de sus hermanos y otra persona más, en otro país, por la actitud de esas tres personas yo creo que ahí sucedió el hecho y yo creo que hasta ahí la enterraron”, dijo. Por otro lado, señaló que Luisito Rey le dijo a su entonces esposa, que Luis Miguel estaba en aprietos, lo que hizo que Basteri viajara a España.

Cuando se le consultó si el lugar al que se refería era la la casa de Las Matas, en España, el actor prefirió no entregar mayores detalles porque “se trata de la mamá de una persona que quise como un hijo”.

Sobre Luisito Rey dijo que “era un mentiroso manipulador. Con tal de salirse con la suya él inventaba lo que fuera y lo sabía hacer bien, era un gran mentiroso”, finalizó.

¡Chuu!