Roxana Muñoz se picó: No está de acuerdo con la pensión alimenticia que deberá pagar Kike Acuña 21 diciembre

Este viernes llegaron hasta tribunales Roxana Muñoz y Jorge Kike Acuña para definir la pensión alimenticia y el régimen de visitas que tendrá la hija de cinco años que tienen en común y que vive con su mamita desde la separación de los ex tortolitos.

Luego del encuentro, la modelo quedó picada con la resolución que la justicia le entregó al ex futbolista, todo esto, porque deberá pagar una suma de $144.000 pesos mensuales, la que considera que es mucho inferior a los gastos de su hija.

Al mismo tiempo, se descargó en el programa Intrusos, asegurando que: “Él tenía que pagar una pensión provisoria, ha pagado menos de $200 mil en 7 meses, entonces tiene deuda y deberían habérselo llevado detenido hace rato… No entiendo cómo en tantos meses, si la policía sabe dónde vive, tienen que ir a notificarlo, todo eso, cómo es posible que en siete meses no lo logren encontrar y no lo detengan, porque es la única forma en que estos tipos se hagan cargo y paguen la pensión”.

Finalmente, agregó que efectivamente sí aceptará las visitas a la menor, ya que “lo que más yo he querido es que mi hija tenga contacto con su papá”.