Ale Valle responde a mal hablados que la criticaron por usar escote en la licenciatura de su hijo 21 diciembre

Hace algunos días Alejandra Valle compartió en su cuenta de Instagram las imágenes de un día especial; La licenciatura de su hijo mayor. Sin embargo, la conductora de Intrusos, recibió un sinfín de críticas por usar escote, algo “fuera de lugar para la ocasión”.

Sorprendida, la periodista decidió responder a través de Página 7, donde confesó que estaba sorprendida porque la mayoría de la mala onda venía por el lado de las mujeres. “Creo que una mujer puede usar lo que quiera si ella se siente bien. Ese fue mi caso, no me sentí incómoda, ni provocativa, ni ninguna de esas cosas que escriben. Era una fiesta. Estábamos todos demasiado alegres y celebrando. No mirando cómo vestían los demás”, dijo.

Al mismo tiempo, agregó que su hijo estudió en un colegio donde promueven la libertad y la diversidad como valores fundamentales, así que “los jóvenes son coloridos y comprometidos con sus ideales. Los prejuicios están en la cabeza de quienes los hacen”.

Para finalizar y lo más importante, concluyó que: “Yo lo pasé bien y mi hijo estaba feliz”.