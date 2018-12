Leo Méndez Jr está feliz porque ahora es maquillador profesional 21 diciembre

A través de redes sociales Leo Méndez Jr le contó a sus seguidores que por estos días anda de lo más feliz, ya que se recibió como maquillador profesional en Suecia, algo que quería ser desde hace mucho tiempo.

Feliz y orgulloso, el chiquillo escribió: “Hoy 21 de Diciembre me he recibido como Makeup-Artist de la mejor academia que existe en Suecia. Feliz de compartirles que oficialmente soy MUA, que al fin dentro de mi largo viaje de búsqueda de la felicidad por fin puedo decir que estoy 100% feliz. He encontrado al fin mi camino… Me he esforzado porque es lo que me gusta. Esto es solo el comienzo, FELIZ”.

Cabe recordar que actualmente el chiquillos vive en tierras suecas, donde nació y se crió junto a sus hermanos durante su niñez.

¡Felicidades!