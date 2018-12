Desde su capítulo inicial, la nueva apuesta de Canal 13, Pacto de Sangre, ha sorprendido a los televidentes por sus historias, tramas y muertes, siendo premiada con un alto rating en su horario. Y una de las últimas escenas que se robó todas las miradas, fue la que mostró la muerte de Karina, en una escena que fue catalogada como las mejores hasta el momento.

Y es que el capítulo de este miércoles estuvo marcado por el cruel fallecimiento de la chiquilla en manos de Benjamín Vial, quien decidió matarla dándole escopolamina para que perdiera la vida lentamente y sin dolor, con el fin de que pareciera un suicidio.

Todo esto, hizo que los usuarios reaccionaran a través de redes sociales, quienes reconocieron haberse sentidos convencidos de la actuación de la protagonista y catalogaron su muerte, como “la más terrible de la televisión chilena”.

No sé si a alguien mas le pasa, pero con solo ver el aspecto de la Karina como que me dan ganas de vomitar. Es como que al ver su cara de náuseas se me contagia.

Aplausos otra vez para la producción de maquillaje. Se pasaron 💕#ResisteKarina

— Araceli (@AraceliR2D2) 6 de diciembre de 2018