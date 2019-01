Cami Recabarren podría convertirse en alcaldesa de La Serena 31 diciembre

Hace algunos días les contamos que Camila Recabarren dejó ver que le habrían ofrecido ser parte de un nuevo reality al que ella se negó por tener razones de peso para no encerrarse -revisa los detalles-. Una de esas serían sus ganas de trabajar en la política, ya que la chiquilla se ha mostrado bastante interesada en hacer algo por su gente de La Serena.

Fue a La Cuarta que la ex de Joaquín Méndez aseguró que esta área le encanta y que “yo que he vivido toda mi vida ahí… Me carga que no se puedan hacer tantas cosas positivas y con un alcalde que lleva dos períodos, no se notan los avances”.

Al mismo tiempo, contó que ya está trabajando en varias obras sociales, que se ha acercado a la gente y que le gustaría ser alcaldesa. Sin embargo, todavía cree ser muy joven y no estar preparada. “Siento que debo aprender mucho, para que cuando llegue el momento en que lo haga, sea hecho muy bien. Para eso tengo que estudiar e interiorizarme”.

