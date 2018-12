Cami Recabarren asegura que no volverá a los realities por una razón muy especial 28 diciembre

Luego de su participación en el exitoso reality de Mega, Doble Tentación, Camila Recabarren se convirtió en una de las integrantes favoritas de la gente, quien gracias a su forma de ser se ganó el cariño de personas que día a día se lo demuestran a través de Instagram, red social donde tiene más de un millón de seguidores. Sin embargo, a pesar de la buena experiencia, la chiquilla confesó hace poco que no volvería a ese tipo de trabajo.

Y es que la modelo nacional tiene una razón muy importante y de peso para no regresar, su hija de cinco años de quien no quiere volver a separarse: “La isabelita ya está grande y me extrañará mucho. Aparte tengo proyectos tan lindos preparados para ustedes, que no los cambiaría por ir a pelear”, escribió, dejando entre ver que le han estado ofreciendo ser parte de un próximo reality.

Más tarde y con el sentido del humor que la caracteriza, agregó que “si después no tengo plata, me hacen una vaquita ya”.

¡Prioridades son prioridades!