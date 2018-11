Vale Roth subió y bajó a mujeres que se hacen Instagram falsos para humillarla 20 noviembre

Vale Roth es de esas chiquillas que se muestra tal como es y no busca aparentar ser diferente para obtener la aceptación de la gente. Así lo ha dejado clarito en reiteradas ocasiones, y por eso, constantemente se molesta por recibir malos tratos desde cuentas falsas.

Y es que la misma ex Calle 7, aseguró a través de su red social que no va aceptar que otras mujeres la insulten sin decir quienes son. Así que sin dudar, les mandó un mensaje bien ligerito de tono: “Lo que me da rabia es que ninguna me ha dicho nada a la cara, frente a frente que me encuentran maraca. Se tienen que andar creando Instagram falsos todos los días, pero ya estoy acostumbrada”, comenzó escribiendo.

Más abajo, agregó que “a la mina que me diga maraca culi@ frente a frente, no le voy a pegar. La voy a abrazar y le voy a decir ‘grande, weona’, porque me lo dijiste a la cara. Pero no existe gente así, solo yo…¿Saben por dónde me las paso? Por ahí mismo. Qué risa sus opiniones, como si me importaran”,

Finalmente, la chiquilla pidió disculpas al resto de sus seguidores por los garabatos, pero le da rabia la situación porque “te tratan así y después andan marchando”.