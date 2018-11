Nacho Lastra y Silvina Varas se defienden de quienes dicen que su reconciliación es un tongo 20 noviembre

Hace algunas horas les contamos que Ignacio Lastra y Silvina Varas volvieron a darse una oportunidad, luego de terminar su relación en pleno reality Doble Tentación -revisa los detalles-. Y aunque la noticia alegró a sus seguidores, algunos mal hablados estuvieron diciendo que se trata de un tongo.

Por un lado, la estudiante de Nutrición aseguró al diario La Cuarta que este tiempo no estuvo con nadie porque no esperaba a nadie más y que “no busco colgarme de él. Siempre lo amé, estoy enamorada hasta las patas y él sabe porque lo amo”.

Así mismo, Lastra decidió usar su cuenta de Instagram para decirle “a todos los que piensan que mi relación es un tongo por un supuesto reality, NO. Me opero la cara en enero mis amores, así que no tengo planes de tv”.

Además, no dudó en enviar un mensaje a los panelistas del programa Intrusos, de quienes aseguró hablar sin contenido y sin respeto en cuanto a su pololeo.