Nacho Gutiérrez responde a polémica con Karen Bejarano tras su renuncia al matinal 29 noviembre

Hace algunas horas en el programa Intrusos de La Red, el panelista Michael Roldán se fue de tarro y señaló que Karen Bejarano habría renunciado al Muy Buenos Días por la mala onda que tiene con Ignacio Gutiérrez -revisa los detalles-.

Tras darse a conocer la información -una que la ex chica Mekano aun no ha confirmado-, el periodista decidió responder y reconocer que: “Yo no hablaría de pelea, fue una discusión, las he tenido en pauta y las voy a seguir teniendo. Ella me hizo una crítica abierta, yo la contesté y luego no seguimos conversando”, dijo a La Cuarta.

Por otro lado, la cantante señaló al mismo medio que está bien, pero no se va a referir al tema, “agradezco la preocupación y la oportunidad, pero no tengo ganas”, señaló.

Finalmente, el ex rostro de Chilevisión aseguró que de ser cierto, “seria un error que renunciara”.