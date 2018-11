Feña Godoy habla de la difícil situación que vive después de grabar cada capítulo de Isla Paraíso 21 noviembre

Por estos días Fernando Godoy se luce en Isla Paraíso como Juan Luis, chiquillo que con su forma de ser se ha ganado el cariño del público seguidor de la teleserie de Mega. Sin embargo, el actor confesó que a pesar de tenerle mucho cariño a su personaje, hay algo que lo incomoda cada vez que graba.

Fue a Mega.cl que Feña comentó que está teniendo problemas a la vista por los lentes que debe usar para dar vida al sobrino del cura, pues producto del aumento que estos tienen, no consigue ver nada mientras tiene que grabar.

“Ensayo sin lentes y eso me sirve mucho. Ahí más o menos calculo todos los movimientos y después, cuando me los pongo, y como ya estoy acostumbrado, por supuesto, calculo las distancias, porque no tengo el defecto físico o el problema técnico para usar esos lentes”, dijo.

Al mismo tiempo, agregó que es tanto el dolor, que luego de salir de cada escena debe poner hielo en sus ojos, lo que podría significarle un gran daño a la vista con el paso de los años: “El resto es dejárselo a Dios, a los santos teatrales que te ayuden en todo esto”, finalizó.