Cami Recabarren saca aplausos con su reflexión sobre la soltería 15 noviembre

Dos años sin na que na con ningún chiquillo lleva Camila Recabarren luego de su ruptura con el che Joaquín Méndez. Y aunque la modelo goza de una belleza y simpatía que podría causar la atracción de cualquier hombre, ha preferido mantenerse sola.

Precisamente sobre esto hizo una reflexión en su cuenta de Instagram, la que sacó aplausos por parte de sus seguidores. Por un lado, la panelista del matinal Hola Chile, aseguró que se dio cuenta que no necesita de nadie para ser feliz, porque la felicidad está dentro de cada persona, mientras que por otro, le ha ayudado a estar en sintonía con ella misma.

“Se trata de aprender a estar solo, no estar con cualquiera (me paso con mis primeras dos relaciones donde yo era tan insegura, tan miedosa, que no me sentía capaz de avanzar sola porque no confiaba en mi, en mis capacidades, y así caía y me mantenía en estas relaciones tóxicas)”, escribió.

Al mismo tiempo, agregó que le gusta estar soltera, porque así ha sido capaz de “amarme, respetarme y darme felicidad a mi misma, sin necesitad de tener a alguien que me tome de la mano y camine conmigo por la vida… Es importante conectarse con tu interior, conocerte, acompañarte, esa será tu mejor compañía de por vida”.

