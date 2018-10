Viejito vivaracho pintó paracetamol para venderlos como viagra a compañeros de asilo 30 octubre

Hace algunos días la historia de un abuelito español comenzó a dar vueltas en redes sociales, luego de que fuera expulsado del asilo donde vivía por venderles un viagra falso a sus compañeros. Y es que el picarón pinto varias pastillas de color azul para que los demás compraran y quedaran felices en sus próximos encuentros picarones.

Sin embargo, su mentira quedó en evidencia cuando algunas trabajadoras del hogar vieron que algunos señores andaban con sus lenguas pintadas de azul, pensando que se trataba de alguna enfermedad contagiosa.

Así entonces, cuando comenzaron a investigar cacharon que el viejito picarón no tenía un pelo de tonto y que todo, cayeron redondito en su pillería: “A mí me estafó una vez, pero cuando convencí a Joaquina de visitarla una noche terminamos jugando al mus, porque no hubo manera”, confesó una de las víctimas.