Hace algunas semanas nos enteramos de que Andrés Caniulef puso fin a su contrato con CHV, ya que por sus problemas de salud ambas partes decidieron no seguir trabajando juntos.

Esta situación hizo que el periodista haya pasado por varios programas de la televisión nacional para contar su problema, uno de esos fue Mentiras Verdaderas, espacio en que el participó la noche de este lunes dejando bastante preocupados a los televidentes.

A través de redes sociales, miles de ellos aseguraron que el chiquillo estaba teniendo un comportamiento extraño y errático, con una mirada perdida y nerviosa. De hecho, los más mal hablado expresaron que había consumido alguna sustancia para relajarse.

Todo esto hizo que por la misma red sociales los usuarios dijeran que “no todo es el rating” y pidieran “sacarlo de tv porque no está bien”.



@intrusoslared Admiro a Andres C., pero no debieron dar el programa, en mal estado. No se dieron cuenta? Medicado en exceso , mezclado con algo mas. Yo denunciaria al programa al @CNTVChile , por exponer a una persona, en ese estado.#CaniulefMV. Tiene Depresión, No todo es rating

