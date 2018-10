Laura Prieto grita a los cuatro vientos que ama a su nuevo peor es ná 30 octubre

Hace algunas semanas les contamos que el programa Intrusos pilló chanchita a Laura Prieto con su nuevo peor es ná, y aunque en la ocasión la ex de Julio Cesar Rodríguez no quiso decir nada, decidió no seguir escondiéndose y gritar que ama a su nuevo peor e ná.

Y es que luego de su término con el animador de Primer Plano, la uruguaya decidió darse una segunda oportunidad con el modelo Daniel Carrasco, con quien ha compartido fotos en su cuenta de Instagram y le ha escrito mensajes de amor. Tanto así, que la chiquilla ya le dice “te amo”.

¡Aww!

Ver esta publicación en Instagram Gracias ❤️🌼 Una publicación compartida por 💞SOY PERSONA💞 (@lauraprietov) el 28 de Oct de 2018 a las 6:09 PDT