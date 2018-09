Belenaza Mora comparte tierna foto de cuando era niña 3 septiembre

De que Belén Mora, más conocida como Belenaza, es una de las chiquillas más queridas de la televisión chilena, no es un secreto para nadie. Por eso, todo lo que haga o diga la comediante se comenta en redes sociales.

Así pasó hace poco, luego de que la chiquilla compartiera en Instagram una foto de cuando era niña, en la que aunque no especificó qué edad tenía, sus seguidores comentaron que no cambia en nada, pero que la cara de malula no se la sacaba nadie.

¡Aww!