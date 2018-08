Belenaza critica inesperada situación que vivió durante lanzazo

Hace algunas horas Belén Mora, más conocida como Belenaza sufrió un lanzazo a plena luz del día en Las Condes. Sin embargo, gracias a su defensa el mal portado solo le quitó una bolsa y no pudo llevarse su mochila.

La comediante decidió dar a conocer la situación a través de su cuenta de Twitter, donde además señaló que mientras el lanza quería robarle todo lo que tenía y ella se lo impedía a patadas, la gente a su alrededor en vez de ayudar, se dedicó a grabar.

Más tarde en una entrevista a Intrusos, aseguró que nadie pescó y registraron el momento en sus teléfonos: “Que heavy que ahora primero prefieren ver la cuestión desde el celular como el morbo, versus ayudar”.

¡Todo mal!

Hace una hora me asaltaron en Apoquindo con Manquehue. Un hombre me trato de quitar la mochila y me defendi, le pegue patadas y le grite. No me la quito, sólo una bolsa. Les aviso porque harta gente grabó ( en vez de ayudar) pa q no piensen q lo agredi y le grite de la nada.

— #BLNZ (@_belenaza) 21 de agosto de 2018