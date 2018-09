Gesto de un restaurant uruguayo con los turistas che es viral en redes sociales 3 septiembre

La crisis económica que afecta a Argentina es conocida por todo el resto del continente y eso bien lo saben los uruguayos, quienes en un restaurante de Colonia sorprendieron a los turistas del país che con un notable gesto.

“Argentino, ¡sos mi amigo! Entrá, comé, tomate algo y pagá lo que te parezca justo y esté a tu alcance. Hoy por ti, mañana por mí”, decía en una pizarra a la entrada del local.

Fue un mismo che quien sacó una foto y la viralizó por Twitter, red social donde escribió: “Basta Uruguay, no puedo ocultarlo más. Te amo”, escribió. Por otro lado, uno de los dueños del sitio, aseguró que “el gesto nos salió bárbaro. Lo pusimos ayer y mucha gente nos ha felicitado. Se armó un lindo revuelo”.

Basta Uruguay, no puedo ocultarlo más. Te amo. pic.twitter.com/GyrPzR98cW — Iván Conurban Ninja (@Casanovero) 1 de septiembre de 2018

Por otro lado, agregó que la mayoría de los argentinos que se acercaron a comer pagaron exactamente lo que indicaba la cuenta y hubo otros que se acercaron preguntando si el cartel era en serio y pagaron algo menos.

“Esas personas en realidad no podían pagar lo que salía y no hubieran entrado a comer si no era por la invitación. Esos clientes fueron austeros en lo que ordenaron. No se aprovecharon. Nadie estuvo toda la tarde comiendo y tomando”, finalizó.